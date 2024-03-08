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Главный тренер «Трактора»: прошлый матч проиграли из-за эмоций. Сегодня команда терпела

Главный тренер «Трактора»: прошлый матч проиграли из-за эмоций. Сегодня команда терпела
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победном матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 3-2) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.

«Ребята хорошо настроились, было видно хорошее движение, создавали моменты, была обоюдная, равная игра. Где-то в начале третьего периода нас соперник немного поддавил, но мы поймали на контратаке. Забили, наконец, гол в большинстве, команда полностью выложилась. Открываем счёт постоянно? Это хоккей, мы не делаем акцент на какой-то период. Забиваем первыми, это подспорье нам, но давайте посмотрим, что будет в шестом матче. Но в любом случае, у нас нет задания забить первыми и уйти в оборону.

Да, прошлый матч мы проиграли из-за наших эмоций, недотерпели, но сегодня команда терпела, молодец в этом смысле. Выделять никого не будем, мы команда, играем друг за друга и за тех парней, могу выделить нашу самоотдачу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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