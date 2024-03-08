Б. Миронов: игрокам СКА нужно серьёзно подойти к пятой игре серии

Бывший главный тренер «Спартака» Борис Миронов отметил серьёзный настрой игроков СКА, которые уже в первые девять минут четвёртого матча серии с «Торпедо» (3:1) сумели отличиться трижды.

«Оба матча в Нижнем Новгороде СКА провёл очень уверенно, с первых минут захватив инициативу и воплотив своё преимущество в заброшенные шайбы. Во второй игре мне показалось несколько странным, что место в воротах занял голкипер Гуска, который просто-напросто оказался не готов к игре. Чем вызвана замена вратаря – не знаю, но Кульбаков все три первых матча играл отлично.

Пока никак не могут раскрыть свой потенциал в плей-офф лидеры нижегородцев. Тем не менее, игрокам СКА нужно серьёзно подойти к пятой игре серии, потому как «Торпедо» соперник всё же весьма непростой. Серия продолжается, хотя, я думаю, что она завершится уже завтра, в Санкт-Петербурге», — сказал Миронов «Чемпионату».