Евгений Артюхин: «Торпедо» — команда первого раунда плей-офф

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказался об игре нижегородского «Торпедо» в серии Кубка Гагарина — 2024 со СКА (1-3).

«Торпедо» — команда первого раунда, при всём уважении. Они здорово начали серию, была интрига, многие засомневались по поводу СКА — «Торпедо» хорошо выглядело. Но теперь СКА играет в свою игру, а «Торпедо» подсело. В Нижнем Новгороде было видно, что «Торпедо» не вывозит в физическом плане.

Игра «Торпедо» строится на физике, катании. У них огромный объём катания, это очень энергозатратный хоккей. Я был на игре — у них выделялось лишь одно звено, Коваленко-Атанасов-Гончарук. Они за счёт движения ещё создавали моменты, а остальные вообще не двигались», — цитирует Артюхина официальный сайт КХЛ.

Напомним, вчера, 7 марта, СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:1 в четвёртом матче серии в Нижнем Новгороде.

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге завтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится, и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.