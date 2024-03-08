Эмоции игроков «Автомобилиста» после победы в серии с «Ак Барсом»

Сегодня, 8 марта, «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» (2:1) на льду казанской «Татнефть-Арены» и завершил серию с командой из столицы Татарстана со счётом 4:1. После финального свистка пятого матча серии хоккеисты «Автомобилиста» не скрывали своих эмоций.

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Напомним, «Ак Барс» — финалист последнего на сегодняшний день Кубка Гагарина. В решающей серии казанская команда уступила ЦСКА в серии из семи матчей. Кроме того, «Ак Барс» — трёхкратный обладатель этого трофея. Примечательно, что нынешний розыгрыш после первого раунда покинул и ЦСКА.

«Автомобилист» Николая Заварухина в следующем раунде плей-офф ждёт встреча с командой Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Нынешний сезон — первый, когда в КХЛ используют систему перекрёстного плей-офф.