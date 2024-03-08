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Эмоции игроков «Автомобилиста» после победы в серии с «Ак Барсом»

Эмоции игроков «Автомобилиста» после победы в серии с «Ак Барсом»
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Сегодня, 8 марта, «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» (2:1) на льду казанской «Татнефть-Арены» и завершил серию с командой из столицы Татарстана со счётом 4:1. После финального свистка пятого матча серии хоккеисты «Автомобилиста» не скрывали своих эмоций.

ВИДЕО

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев – 19:39 (4x5)     1:1 А. Радулов (Яшкин, Юдин) – 20:31 (5x4)     1:2 Кизимов (Хрипунов, Блэкер) – 43:19 (5x5)    

Напомним, «Ак Барс» — финалист последнего на сегодняшний день Кубка Гагарина. В решающей серии казанская команда уступила ЦСКА в серии из семи матчей. Кроме того, «Ак Барс» — трёхкратный обладатель этого трофея. Примечательно, что нынешний розыгрыш после первого раунда покинул и ЦСКА.

«Автомобилист» Николая Заварухина в следующем раунде плей-офф ждёт встреча с командой Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Нынешний сезон — первый, когда в КХЛ используют систему перекрёстного плей-офф.

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