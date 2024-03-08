Валерий Ничушкин сыграет в ближайшем матче «Колорадо»

28-летний российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие в ближайшем матче команды с «Миннесотой Уайлд» на домашнем льду. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Напомним, встреча состоится утром 9 марта в 5:00 мск.
Отметим, что Ничушкин завершил участие в Программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги в конце февраля 2024 года.
В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.
«Лавины» с 83 очками в активе занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.