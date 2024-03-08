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Валерий Ничушкин сыграет в ближайшем матче «Колорадо»

Валерий Ничушкин сыграет в ближайшем матче «Колорадо»
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28-летний российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие в ближайшем матче команды с «Миннесотой Уайлд» на домашнем льду. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Напомним, встреча состоится утром 9 марта в 5:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что Ничушкин завершил участие в Программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги в конце февраля 2024 года.

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.

«Лавины» с 83 очками в активе занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

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