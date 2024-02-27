Натан Маккиннон отреагировал на возвращение Валерия Ничушкина в «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» и один из лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ Натан Маккиннон отреагировал на сообщение о том, что его одноклубник российский форвард Валерий Ничушкин завершил участие в Программе помощи НХЛ. Теперь россиянин получил разрешение на то, чтобы вернуться в расположение своего клуба.

«Он отличный парень, замечательный товарищ по команде и, конечно, потрясающий игрок. Здорово, что он вернулся в команду. Ждём, когда он появится в составе на матч», — приводит слова Маккиннона The Denver Post.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.