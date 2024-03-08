Капитан «Баффало» Кайл Окпосо перешёл во «Флориду»

Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито объявил, что клуб приобрёл капитана и нападающего «Баффало» Кайла Окпосо. Взамен «Сэйбрз» получили выбор в седьмом раунде драфта-2024, который может повыситься до пятого, если «пантеры» возьмут Кубок Стэнли, и защитника системы южан Калле Сьялина.

«Кайл — исключительно уважаемый ветеран, который привносит лидерские качества и конкурентное преимущество в нашу команду, и мы очень рады возможности добавить его в наш состав», — заявил Зито.

35-летний Окпосо набрал 22 (12+10) очка в 61 игре за «Сэйбрз» в сезоне-2023/2024. Он был капитаном «Баффало» с сезона-2022/2023.

За свою карьеру Кайл провёл 1045 матчей в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», забросив 242 шайбы и отдав 372 результативные передачи, набрав в общей сложности 614 очков.