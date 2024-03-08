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«Это моя последняя возможность, это мой последний шанс». Кузнецов о переходе в «Каролину»

«Это моя последняя возможность, это мой последний шанс». Кузнецов о переходе в «Каролину»
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Российский нападающий Евгений Кузнецов после перехода из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз» поделился ожиданиями от игры за новую команду.

«Ожидания большие… В последнее время я не играю так, как должен, и я это принимаю, я работаю над этим, и это меня не радует. Я знаю, как играет эта команда и как нужно играть мне. В конце концов, нужно показывать мастерство на льду, нужно принимать решения.

Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Я совершил много ошибок в своей жизни, и лучший способ извиниться перед людьми — это оказать большое влияние на игру.

Я никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом… Я многому учусь. Это моя последняя возможность, это мой последний шанс, сейчас всё в моей власти», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

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