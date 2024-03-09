«Каролина» выложила фотографию с номером Кузнецова на свитере новой команды

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» опубликовала в социальных сетях фотографию с номером российского нападающего Евгения Кузнецова в новой команде.

«Орёл приземлился», — подписала фотографию пресс-служба «Харрикейнз».

Фото: Пресс-служба «Каролины Харрикейнз»

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

Последний раз Кузнецов принимал участие в игре Национальной хоккейной лиги 27 января в матче «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ).