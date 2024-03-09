Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» выложила фотографию с номером Кузнецова на свитере новой команды

«Каролина» выложила фотографию с номером Кузнецова на свитере новой команды
Комментарии

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» опубликовала в социальных сетях фотографию с номером российского нападающего Евгения Кузнецова в новой команде.

«Орёл приземлился», — подписала фотографию пресс-служба «Харрикейнз».

Фото: Пресс-служба «Каролины Харрикейнз»

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

Последний раз Кузнецов принимал участие в игре Национальной хоккейной лиги 27 января в матче «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ).

Материалы по теме
«Это моя последняя возможность, это мой последний шанс». Кузнецов о переходе в «Каролину»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android