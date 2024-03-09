«Рейнджерс» выменяли у «Питтсбурга» защитника Чада Руведела

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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Чад Руведел в резудьтате обмена перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает пресс-служба «копов».

Согласно сделке нью-йоркцы отдали «пингвинам» пик четвёртого раунда на драфте-2027.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Руведел провёл 47 матчей за «Питтсбург», в которых набрал 4 (1+3) очка.

Хоккеист выступал за клуб из Пенсильвании с сезона-2016/2017. В 2017 году вместе с «Пингвинз» Руведел стал обладателем Кубка Стэнли.

Также за карьеру в НХЛ Руведел защищал цвета «Баффало Сэйбрз».

Ранее журналист Стэн Фишлер в статье на сайте The Hockey News предложил «Рейнджерс» предпринять усилия по обмену лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби, мотивируя это тем, что в противном случае звёздный хоккеист рискует больше не сыграть в плей-офф за оставшуюся часть карьеры.