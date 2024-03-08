Экс-голкипер клубов КХЛ Магнус Хелльберг обменян из «Питтсбурга» во «Флориду»

Экс-голкипер «Куньлуня», СКА и «Сочи» Магнус Хелльберг обменян из «Питтсбург Пингвинз» во «Флориду Пантерз», сообщает пресс-служба «пингвинов». «Питтсбург» взамен получает вратаря Людовика Вэбера и условный выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2025 года.

Напомним, 32-летний голкипер Хелльберг играл в Континентальной хоккейной лиге за «Куньлунь», СКА и «Сочи». Всего в КХЛ на его счету 169 матчей, в которых он одержал 81 победу с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,00. В 2018-м Магнус стал чемпионом мира в составе сборной Швеции. Контракт с «Питтсбургом» голкипер подписал в прошедшее межсезонье сроком на один год.

«Пингвинз» с 64 баллами в активе находятся на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» находится на первом месте Востока, набрав 90 очков.