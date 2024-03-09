Нападающий «Аризоны» Джейсон Цукер перешёл в «Нэшвилл»

Нападающий «Аризоны Койотс» Джейсон Цукер в результате обмена присоединился к «Нэшвилл Предаторз», сообщает пресс-служба «койотов».

Согласно сделке за 32-летнего хоккеиста «Аризона» получила пик шестого раунда на драфте-2024.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ американец провёл 51 матч за «Койотс», набрав 25 (9+16) очков.

Также за карьеру в НХЛ Цукер выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесоту Уайлд».

Напомним, также вчера «Аризона» обменяла в «Тампа-Бэй Лайтнинг» одного из своих ведущих защитников Мэтта Дамбу, отдав также выбор в седьмом раунде драфта 2025 года и получив взамен выбор в пятом раунде на драфте НХЛ 2027 года.

Напомним, «Аризона» с 55 очками занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона и практически лишилась шансов на плей-офф.