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Гол Ничушкина в первом матче после возвращения принёс «Колорадо» победу над «Миннесотой»

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (2:1 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин (решающая в овертайме). Для россиянина этот матч стал первым после двухмесячного отсутствия, связанного с прохождением программы помощи игрокам НХЛ.

Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отметился в этом матче 29 сейвами.

Также две результативные передачи записал на свой счёт звёздный форвард «лавин» Натан Маккиннон.

У гостей единственный гол на счету Брока Фэйбера.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился в этой встрече результативной передачей, однако именно его удаление в овертайме привело к голу Ничушкина.