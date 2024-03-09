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Гол Ничушкина в первом матче после возвращения принёс «Колорадо» победу над «Миннесотой»

Гол Ничушкина в первом матче после возвращения принёс «Колорадо» победу над «Миннесотой»
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (2:1 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин (решающая в овертайме). Для россиянина этот матч стал первым после двухмесячного отсутствия, связанного с прохождением программы помощи игрокам НХЛ.

Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отметился в этом матче 29 сейвами.

Также две результативные передачи записал на свой счёт звёздный форвард «лавин» Натан Маккиннон.

У гостей единственный гол на счету Брока Фэйбера.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился в этой встрече результативной передачей, однако именно его удаление в овертайме привело к голу Ничушкина.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 00:42     1:1 Фэйбер (Капризов) – 30:44     2:1 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 62:32 (pp)    
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