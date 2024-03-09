Победный гол Ничушкина в овертайме в первом матче после возвращения в состав «Колорадо»

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (2:1 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин (решающая в овертайме). Для россиянина этот матч стал первым после двухмесячного отсутствия, связанного с прохождением программы помощи игрокам НХЛ.

Предлагаем ознакомится с видео победного гола российского форварда «лавин»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 41 матч и отметился 43 (23+20) результативными действиями при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 499 матчей и набрал 264 (111+153) очка.