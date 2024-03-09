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Тренер «Колорадо» высказался о возвращении Ничушкина в состав после программы помощи

Тренер «Колорадо» высказался о возвращении Ничушкина в состав после программы помощи
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о возвращении российского нападающего Валерия Ничушкина в состав клуба после прохождения программы помощи. Напомним, форвард забил победный гол в овертайме матча с «Миннесотой Уайлд» (2:1 ОТ).

«Здорово, что он вернулся, и здорово видеть поддержку, которую он получает от наших болельщиков. Это может помочь парню морально, когда он чувствует поддержку сообщества и наших фанатов. Важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия. Выйти после такого на лёд и забросить в овертайме — лучше и не придумаешь», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Ничушкин провёл 41 матч и отметился 43 (23+20) результативными действиями при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 499 матчей и набрал 264 (111+153) очка.

Отметим, что Ничушкин завершил участие в Программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги в конце февраля 2024 года.

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