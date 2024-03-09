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Реакция переполненной арены «Колорадо» на победное возвращение Ничушкина в состав

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (2:1 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин (решающая в овертайме). Для россиянина этот матч стал первым после двухмесячного отсутствия, связанного с прохождением программы помощи игрокам НХЛ.

После победной шайбы Ничушкина в овертайме переполненная арена «Колорадо» взорвалась криками и радостью.

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В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Ничушкин провёл 41 матч и отметился 43 (23+20) результативными действиями при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 499 матчей и набрал 264 (111+153) очка.

Отметим, что Ничушкин завершил участие в Программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги в конце февраля 2024 года.