ESPN оценил переход Евгения Кузнецова в «Каролину»

Журналистка Кристен Шилтон на портале ESPN оценила переход российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«Кузнецов был так рад присоединиться к «Харрикейнз», что присутствовал на тренировке в пятницу — в тот день, когда «Каролина» приобрела его в результате обмена с «Вашингтоном» — чтобы сразу взяться за дело. А почему бы Кузнецову не порадоваться? Центровой остро нуждался в новом старте, и он получил его в команде, готовой к долгой игре в плей-офф.

Кузнецов был достоин «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. — Прим. «Чемпионата») и стал лидером «Кэпиталз» по результативности в плей-офф, когда они выиграли Кубок в 2018 году. С тех пор сезоны не были такими плодотворными, а этот сезон, в частности, был для него тяжёлым как на льду, так и за его пределами. Однако «Каролина» не ждёт звёздного поворота от Кузнецова; им просто нужно, чтобы он дополнил талантливых игроков высшего уровня (включая недавно приобретённого Джейка Гюнцеля) в составе. Это идеальная позиция для Кузнецова, проведшего большую часть этого сезона в попытках оправдать ожидания в «Вашингтоне».

Да, Кузнецов уже не тот игрок (и, возможно, никогда им не станет), которым когда-то был, но это не значит, что он не может найти в «Каролине» роль, которая бы продемонстрировала навыки, которые раньше делали его таким сильным игроком», — сказано в статье.