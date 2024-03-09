Форвард «Каролины» одним словом описал Кузнецова

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Стефан Ноэсен одним словом описал новичка клуба — российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Улыбчивый», — приводит слова Ноэсена журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что последний раз Кузнецов принимал участие в игре Национальной хоккейной лиги 27 января в матче «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.