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Металлург Мг — Амур. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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«Металлург» – «Амур» 3:1, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 9 марта

«Металлург» на домашнем льду обыграл «Амур» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2024
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, благодаря чему они вышли вперёд в серии – 3-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Гололобов (Гребёнкин, Пресс) – 07:10 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Пресс) – 18:48 (5x5)     3:0 Юров (Канцеров, Вовченко) – 24:26 (5x5)     3:1 Дрозг (Бродхёрст, Гуркин) – 50:04 (5x4)    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте игры – отличился 21-летний российский защитник «Металлурга» Данил Гололобов, записавший в свой актив первое результативное действие в нынешнем плей-офф. К концу стартовой двадцатиминутки 19-летний Роман Канцеров укрепил преимущество хозяев, а на старте второго периода форвард «Металлурга» Данила Юров поразил ворота хабаровчан броском с нулевого угла. Лишь в середине третьего периода «Амур» сумел отметиться своей первой и единственной заброшенной шайбой в матче – Ян Дрозг реализовал большинство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч между командами, который может стать заключительным в этой серии, состоится послезавтра, 11 марта, в Хабаровске. Начало – в 12:00 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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