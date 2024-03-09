«Металлург» на домашнем льду обыграл «Амур» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2024

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, благодаря чему они вышли вперёд в серии – 3-2.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте игры – отличился 21-летний российский защитник «Металлурга» Данил Гололобов, записавший в свой актив первое результативное действие в нынешнем плей-офф. К концу стартовой двадцатиминутки 19-летний Роман Канцеров укрепил преимущество хозяев, а на старте второго периода форвард «Металлурга» Данила Юров поразил ворота хабаровчан броском с нулевого угла. Лишь в середине третьего периода «Амур» сумел отметиться своей первой и единственной заброшенной шайбой в матче – Ян Дрозг реализовал большинство.

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Следующий матч между командами, который может стать заключительным в этой серии, состоится послезавтра, 11 марта, в Хабаровске. Начало – в 12:00 мск.