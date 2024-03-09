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«Нам вовремя преподали урок». Глотов назвал переломный момент серии СКА — «Торпедо»

«Нам вовремя преподали урок». Глотов назвал переломный момент серии СКА — «Торпедо»
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Нападающий СКА Василий Глотов высказался о серии 1/8 финала Кубка Гагарина с нижегородском «Торпедо» (4-1). Сегодня, 9 марта, санкт-петербургский клуб выиграл пятый матч серии со счётом 3:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Фальковский, Серебряков) – 16:55 (5x5)     2:0 Кузьмин (Хайруллин, Глотов) – 38:24 (5x4)     3:0 Сергеев – 59:16 (en)    

«Отличный соперник, молодцы ребята, дали хороший бой. Мы выиграли, двигаемся дальше. Переломный момент серии? Отчасти первый матч. Нам вовремя преподали хороший урок. Во второй игре мы внесли корректировки в игре перед воротами, и это дало результат.

Много борьбы около Кульбакова? Это плей-офф, у всех кровь кипит очень сильно, так что это нормальное явление. Не могу придать этому большое значение», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в первом матче серии «Торпедо» одержало победу со счётом 5:2.

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