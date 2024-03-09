«Нам вовремя преподали урок». Глотов назвал переломный момент серии СКА — «Торпедо»

Нападающий СКА Василий Глотов высказался о серии 1/8 финала Кубка Гагарина с нижегородском «Торпедо» (4-1). Сегодня, 9 марта, санкт-петербургский клуб выиграл пятый матч серии со счётом 3:0.

«Отличный соперник, молодцы ребята, дали хороший бой. Мы выиграли, двигаемся дальше. Переломный момент серии? Отчасти первый матч. Нам вовремя преподали хороший урок. Во второй игре мы внесли корректировки в игре перед воротами, и это дало результат.

Много борьбы около Кульбакова? Это плей-офф, у всех кровь кипит очень сильно, так что это нормальное явление. Не могу придать этому большое значение», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в первом матче серии «Торпедо» одержало победу со счётом 5:2.