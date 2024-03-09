Овечкин: надеюсь, в следующем сезоне «Вашингтон» подпишет несколько опытных игроков

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду на то, что к следующему сезону состав «столичных» обретёт иной вид путём добавления в него нескольких опытных хоккеистов в дополнение к имеющейся перспективной молодёжи.

«Я почти уверен, что Маклеллан знает, что делать. Я не генеральный менеджер. Но я почти уверен, что в следующем году он, возможно, подпишет несколько опытных игроков.

Я надеюсь, что каждый год мы будем выходить в плей-офф, как и в предыдущие годы. Но, как я уже сказал, наша задача – готовиться к предстоящим матчам. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, в следующем году мы будем лучше», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 58 матчах за «Вашингтон», в которых отметился 47 (18+29) результативными действиями при показателе полезности «+46».