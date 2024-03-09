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47 сейвов Тарасова и ассист Проворова не спасли «Коламбус» от поражения от «Нэшвилла»

47 сейвов Тарасова и ассист Проворова не спасли «Коламбус» от поражения от «Нэшвилла»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Шервуд – 12:19     1:1 Тексье (Проворов) – 21:50     1:2 Евангелиста (Янковски, Новак) – 44:16    

В составе «хищников» отличились Кифер Шервуд и Люк Евангелиста. Автором единственной заброшенной шайбы «Коламбуса» стал Алекс Тесье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

27-летний российский защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил игру с показателем полезности «+1», проведя на льду 19 минут 9 секунд. Его партнёры по команде и соотечественники Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов заработали лишь по «-1».

Российский страж ворот «Коламбуса» Даниил Тарасов стал одним из героев встречи, отразив 47 бросков из 49. У его визави из «Предаторз» Кевина Ланкинена – 33 сейва.

Расписание матчей НХЛ.
Турнирная таблица НХЛ.
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