Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тарасенко оформил дубль в матче с «Калгари». Это его первые голы в составе «Флориды»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Калгари Флэймз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В составе хозяев дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Это его первые голы за новый клуб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, Тарасенко перешёл из «Оттавы Сенаторз» в стан «пантер» накануне, 6 марта. В нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 59 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 19 голов и 24 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «+13».