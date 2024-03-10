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Сонни Милано стал шестым игроком «Вашингтона» за 25 лет с пятиматчевой голевой серией

Сонни Милано стал шестым игроком «Вашингтона» за 25 лет с пятиматчевой голевой серией
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече заброшенной шайбой отметился американский нападающий Сонни Милано. 27-летний форвард отличился в пятом матче подряд, благодаря чему вписал своё имя в историю клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лапьер (Карлсон, Протас) – 07:01     2:0 Сгарбосса (ван Римсдайк, Карлсон) – 08:45     3:0 Уилсон (Строум, Овечкин) – 13:36 (pp)     4:0 Милано (Протас) – 37:24     4:1 Джонсон (Тинорди, Сэнфорд) – 49:49    

Милано стал всего шестым игроком «Вашингтона» за 25 лет с пятиматчевой голевой серией. 13 раз на этом временном интервале подобную серию выдавал Александр Овечкин, трижды таким образом отмечался Александр Сёмин, а ещё по разу на протяжении пяти матчей кряду забивали Том Уилсон, Андре Бураковски и Майк Грин.

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