Сонни Милано стал шестым игроком «Вашингтона» за 25 лет с пятиматчевой голевой серией

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече заброшенной шайбой отметился американский нападающий Сонни Милано. 27-летний форвард отличился в пятом матче подряд, благодаря чему вписал своё имя в историю клуба.

Милано стал всего шестым игроком «Вашингтона» за 25 лет с пятиматчевой голевой серией. 13 раз на этом временном интервале подобную серию выдавал Александр Овечкин, трижды таким образом отмечался Александр Сёмин, а ещё по разу на протяжении пяти матчей кряду забивали Том Уилсон, Андре Бураковски и Майк Грин.