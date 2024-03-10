Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию» со счётом 7:0
Поделиться
В Тампе на стадионе « Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 7:0.
В составе победителей шайбы в свой актив в сегодняшнем матче забивали Виктор Хедман, отметившийся дублем, а также Ник Пол, Конор Шири, Брейден Пойнт, Энтони Дюклер и Брэндон Хагель. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился двумя результативными передачами.
После результата данного матча «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Востоной конференции, имея в своём активе 74 очка. Столько же очков набрала и «Филадельфия», она расположилась на седьмой строчке.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 01:49 2:0 Пол (Дюклер, Рэддиш) – 05:55 (pp) 3:0 Шири (Рэддиш) – 09:10 4:0 Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 10:49 (pp) 5:0 Дюклер (Стэмкос) – 35:42 6:0 Хедман (Пойнт, Рэддиш) – 47:33 7:0 Хагель (Рэддиш, Эйссимонт) – 48:16 (pp)
Комментарии
- 10 марта 2024
-
06:17
-
06:04
-
05:55
-
05:55
-
05:47
-
05:37
-
05:20
-
05:12
-
05:04
-
04:56
-
03:58
-
02:43
-
02:21
-
01:57
-
01:52
-
00:00
- 9 марта 2024
-
23:50
-
23:39
-
23:35
-
23:30
-
23:20
-
23:13
-
23:08
-
22:45
-
22:29
-
22:20
-
22:12
-
22:01
-
21:50
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
20:56
-
20:52