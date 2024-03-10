Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию» со счётом 7:0

В Тампе на стадионе « Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 7:0.

В составе победителей шайбы в свой актив в сегодняшнем матче забивали Виктор Хедман, отметившийся дублем, а также Ник Пол, Конор Шири, Брейден Пойнт, Энтони Дюклер и Брэндон Хагель. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился двумя результативными передачами.

После результата данного матча «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Востоной конференции, имея в своём активе 74 очка. Столько же очков набрала и «Филадельфия», она расположилась на седьмой строчке.