Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг – Филадельфия Флайерз 7:0, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 10 марта

Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию» со счётом 7:0
Комментарии

В Тампе на стадионе « Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 7:0.

В составе победителей шайбы в свой актив в сегодняшнем матче забивали Виктор Хедман, отметившийся дублем, а также Ник Пол, Конор Шири, Брейден Пойнт, Энтони Дюклер и Брэндон Хагель. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился двумя результативными передачами.

После результата данного матча «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Востоной конференции, имея в своём активе 74 очка. Столько же очков набрала и «Филадельфия», она расположилась на седьмой строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 01:49     2:0 Пол (Дюклер, Рэддиш) – 05:55 (pp)     3:0 Шири (Рэддиш) – 09:10     4:0 Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 10:49 (pp)     5:0 Дюклер (Стэмкос) – 35:42     6:0 Хедман (Пойнт, Рэддиш) – 47:33     7:0 Хагель (Рэддиш, Эйссимонт) – 48:16 (pp)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android