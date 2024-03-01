Никита лучше и Кросби, и Макдэвида. Но что сделало его лучшим хоккеистом мира?

«Люди однажды поймут: он один из лучших». Кучеровым восхищается даже его главный соперник

Никита Кучеров продолжает бить рекорды НХЛ. Нападающий «Тампы» с каждым днём становится всё ближе к тому, чтобы провести сезон сс 140+ очками. И это будет на 12+ баллов больше, чем рекордный на данный момент результат для российского хоккея. Который, кстати, оформил сам же Кучеров.

Игра Никиты восхищает и поражает. Но ещё больше поражает тот факт, что нападающий «Тампы» по-прежнему получает значительно меньше внимания, которое на самом деле заслужил. Даже лидируя в гонке бомбардиров НХЛ, Кучеров легко может не получить «Харт Трофи» — приз лучшему и самому полезному игроку сезона. Парадокс, да?

Тем не менее в Северной Америке пытаются это исправить. Журналист The Athletic Джо Смит опросил одноклубников Никиты, его тренеров, бывших товарищей по команде и даже главного соперника — Натана Маккиннона. И посвятил Кучерову целый материал. Комментарии, а также объяснение, как форвард «Тампы» стал лучшим хоккеистом мира — там есть всё.

Мы также попытаемся привлечь заслуженное внимание к Кучерову — посему представляем вам перевод статьи The Athletic:

Никита Кучеров Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Пэт Марун взял перерыв примерно на месяц после редкого вылета «Тампы» из плей-офф в первом раунде в прошлом сезоне, и никто не обвинял остальных игроков за то, что они сделали то же самое.

Команда только что трижды подряд дошла до финала Кубка Стэнли, поэтому продолжительное межсезонье — хотя и разочаровывающее — должно было стать долгожданной подзарядкой.

Что ж, для всех, кроме Никиты Кучерова.

Через неделю после того, как «Торонто» выбил «Тампу», Кучеров вернулся на лёд в TGH Iceplex в Брэндоне, что в штате Флорида, отдавшись классическому для себя бесконечному стремлению овладеть всем своим ремеслом. Марун никогда не видел такой преданности делу и был поражён, когда он и его сын-подросток Энтони присоединились к Никите и его семинару на одного человека.

По словам одноклубников, Кучеров начинает с того, что подбирает у борта 60 скачущих шайб, зачастую делая это неудобной рукой. Он отдаёт 100 передач. Затем совершает 40 входов в зону. Полоскает рот. И повторяет. Он будет работать над своим броском, владением клюшкой, скольжением и многими другими тонкими аспектами своей игры.

Говорят, что великие игроки учатся работать, оставляя скуку позади, и это идеально подходит Кучерову.

«Мелочи, которые, вероятно, не имеют значения для большинства людей, для него имеют значение», — сказал Марун.

«Вы много слышите о Майкле Джордане и о том, насколько он был беспощаден — он всегда хотел стать лучше, — сказал защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв. — Много всего этого можно найти и в Куче».

30-летний Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли, один раз он выигрывал «Харт Трофи» — в 2018 году. Единственные игроки в истории НХЛ, набравшие более 90 очков за три плей-офф подряд, помимо Никиты, — это Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

«Я называю его «Искусством на льду», — сказал бывший одноклубник форварда Блейк Коулман.

Но те, кто играл с Кучеровым и против него на протяжении его карьеры, считают, что этот сезон становится шедевром россиянина. И дело не только в его рекордных 90 очках в 53 матчах (что делает его шестым игроком за последние 30 лет, достигшим этой отметки за 55 встреч или меньше, наряду с Коннором Макдэвидом, Сидни Кросби, Марио Лемье, Яромиром Ягром и Уэйном Гретцки). Дело в том, что «Лайтнинг» были даже более уязвимы, чем раньше, чем в течение своего периода перед почти десятилетним правлением, ввиду травм и ухода игроков из-за потолка зарплат. Андрей Василевский пропустил первые полтора месяца из-за операции на спине, и ему потребовалось время, чтобы прийти в форму. Глубина состава уже не та, что была раньше.

Никита Кучеров Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Если и есть год, когда Кучерова должны назвать самым ценным игроком лиги (не в обиду Маккиннону или Макдэвиду), то именно этот обязан стать таковым.

«Бóльшую часть матчей он тащит нас», — сказал тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

«Без его продуктивности нас не было бы даже в погоне за плей-офф», — сказал капитан Стивен Стэмкос.

«Он доминирует в каждом матче», — слова защитника Виктора Хедмана.

«Лучший хоккей, что он когда-либо показывал», — сказал Сергачёв.

Дебаты о том, кто больше достоин «Харт Трофи», естественно, продолжатся и займут центральное место. Маккиннон — №1, Кучеров — №2 в рейтинге букмекеров на данный момент, и оба занимают верхние позиции в топе Дома Лущишина из The Athletic.

«Людям нужно больше говорить о Куче», — сказал Марун, ныне нападающий «Миннесоты».

«Он будет тем парнем, которого тяжело сломить, это точно, — сказал Маккиннон на Матче всех звёзд в начале февраля. — Он один из самых умных игроков в лиге, если не самый умный. Я определённо восхищаюсь его игрой. Думаю, что его игра сильно отличается от моей, и я могу многое из неё почерпнуть — то, как он способен замедлять ход событий. У него нет пульса. Такое ощущение, что он каждый раз знает, как правильно сыграть».

Никита Кучеров Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

***

«У меня нет такого броска, как у Остона Мэттьюса. У меня нет скорости Коннора Макдэвида. Таких бросающихся в глаза вещей, о которых люди говорят», — сказал Кучеров The Athletic в прошлом году.

Суперсила Кучерова — это его хоккейное чутьё, которое, по словам товарищей по команде, зашкаливает. Помощник главного тренера «Лайтнинг» Джефф Халперн сравнивает его с Альбертом Эйнштейном. Бывший ассистент наставника «Тампы», а ныне главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд называет его волшебником. Чтение игры не бросается в глаза, не является «сексуальным», как однажды выразился Кучеров, но оно даёт ему явное преимущество на льду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Обычный болельщик или кто-то, смотрящий матч, скажет: «О, у этого парня масса навыков», — сказал его бывший товарищ по команде Зак Богосян, который также играл с Джеком Айкелом, Мэттьюсом, а теперь выступает и с Кириллом Капризовым. — Но то, как он думает об игре, не похоже ни на что, с чем я когда-либо сталкивался. Он всегда на шаг впереди. Когда вы соедините парня, обладающего подобным набором навыков, с его мозгами, то получите именно такого хоккеиста».

Творчеству обучали в юном возрасте в играх в гандбол и футбол, где Кучерова поощряли пасовать и открываться. Чтобы всегда быть в движении. Бесчисленные разговоры со своим тренером молодёжной команды в поездках на каток и обратно о гипотетических ситуациях.

Но Кучеров говорит, что по-настоящему хоккейное чутьё у него появилось, пока он мужал в НХЛ. Он был одноклубником члена Зала славы Мартена Сан-Луи в начале своей карьеры, и это придало дополнительное желание стать подобным губке.

Кучеров всё ещё обучается игре. Он будет смотреть на своём iPad ролики о каждой смене Патрика Кейна — одного из своих любимых игроков. Он берёт части игры Айкела или Леона Драйзайтля и включает их в свою собственную или экспериментирует с ними летом или перед тренировкой.

«Я беру от каждого понемногу, набираю, кирпичик за кирпичиком, кирпичик за кирпичиком, — сказал Кучеров. — Когда ты учишься, у тебя большая библиотека».

Эти бесчисленные повторения упражнений с принятием шайбы от борта или передачами с неудобной руки на пустом катке летом становятся похожими на мышечную память, когда это важнее всего.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Он уже принял решение, когда шайба попала к нему, — сказал аналитик «Лайтнинг» Брайан Энгблом. — Он либо отдаст передачу, либо придержит шайбу и позволит другим парням подоспеть к себе. Только Сидни Кросби может отдать пас с неудобной руки так, как это делает Куч. Никто не отдаёт столько передач с неудобной, сколько он. У него нет ни капли страха.

Он всегда пытается добавить ещё одну передачу своему автомобилю».

Кучеров сказал, что пытается узнать каждого защитника, его лучшие способности и то, в каких условиях он чувствует себя некомфортно. Таким образом, он знает, куда убрать шайбу — в какой точке защитник слабее всего.

«Может быть, некоторые парни идут пить, — сказал он. — Я просто хочу посмотреть смены».

Где больше всего проявляется хоккейное чутьё? Никита формулирует это так:

«У меня нет скорости, да? У меня нет сумасшедшего броска. У меня нет такой сумасшедшей изобретательности, — сказал он. — Нет места, где я мог бы быть лучшим в таких способностях. У меня нет этого от природы. Я не могу прыгнуть на 45 дюймов. Только на 25 дюймов вверх. Мне пришлось использовать свой мозг.

Тот парень, который занимается в спортзале? Я знаю, что он собирается отобрать шайбу. Я буду преследовать его, и он отдаст мне шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ты смотришь на лучших игроков в разных видах спорта, они постоянно работают над своими навыками, и здесь то же самое. Будь лучше, чем ты был вчера. Такой менталитет должен быть у всех остальных, но на деле этого не происходит. Все проводят больше времени в спортзале, чем на льду. Мой менталитет — быть на льду дольше, чем кто-либо».

***

Люк Шенн со смехом рассказал историю о том, как он узнал, почему Кучеров один из лучших в мире.

Это было примерно на рассвете на следующее утро после того, как «Лайтнинг» выиграли свой второй Кубок Стэнли подряд в июле 2021 года. Вся команда находилась на заднем дворе дома Стэмкоса на набережной площадью в 8500 квадратных футов, отрываясь на вечеринках с тех пор, как покинула пропитанную шампанским «Амали-Арену» (домашний стадион «Тампы». — Прим. «Чемпионата»). В раздевалке около трёх часов ночи Кучеров болтал с Шенном и отцом Стэмкоса Крисом. Никита играл с трещиной в ребре с конца финала Восточной конференции — один из многих игроков «Тампы», искалеченных на пути к двум чемпионствам подряд.

«Ты вернёшься в Россию?» — спросил Шенн.

«Нет, я остаюсь здесь», — сказал Кучеров.

«Тусоваться?» — сказал Шенн.

«Нет, — сказал Кучеров. — Я начну кататься через две недели».

Шенн был ошеломлён. Сезон закончился всего 10 часов назад. Пресс-конференция Кучерова с пивом всё ещё продолжала вируситься. Но звезда, которая только что выиграла гонку бомбардиров плей-офф с 32 очками после операции на бедре, не была удовлетворена.

Никита Кучеров на тренировке Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Думаю, я могу стать лучше, — сказал Кучеров. — Мне нужно больше доминировать».

Трансформация «молний» не происходит без трансформации Кучерова. И Купер был здесь на протяжении всего этого пути как единственный тренер нападающего в НХЛ. Он видел, как игрок, выбранный во втором раунде, ворвался на сцену в качестве двигателя звена «Тройняшек» на пути к финалу 2015 года. Он был в восторге от Кучерова и в то же время раздражён. Однажды Купер посадил Кучерова на скамейку запасных во время овертайма домашнего матча с «Оттавой», а затем привёл его в свой офис, чтобы объяснить почему. Но исторический результат Кучерова в 128 очков и выступление на уровне «Харт Трофи» во время регулярного чемпионата в 2018 году, когда «Тампа» одержала 62 победы, были далеко не такими мотивирующими, как дисквалификация на один матч во время серии первого раунда, ставшей победной для «Коламбуса».

Это был, как выразился Купер, «определяющий момент» для Кучерова.

«Я думаю, Куч принял это близко к сердцу, — сказал Купер. — С тех пор он начал совершенствовать свою игру. Единственное, чего, я думаю, люди в нём не понимают, — это того, что он берёт неделю отпуска после сезона и сразу же возвращается на лёд. Он проводит часы, целые часы, совершенствуя собственную игру. Кучеров не похож ни на кого другого, кого я когда-либо видел. Доходит до того, что ты подходишь к нему и говоришь: «Можешь хотя бы немного отдохнуть?»

Он не хочет терять своё скольжение. Не хочет ничего потерять. Не хочет делать шаг назад в своей карьере».

Настолько же часто, насколько Кучеров попадает в хайлайты, Купер думает о том, сколько же раз вингер направлялся в углы площадки с гораздо более крупными защитниками и выбирался оттуда, сохранив шайбу. Как он просчитывает игру на два-три шага вперёд. Как он заслужил нашивку альтернативного капитана на своём джерси.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Его соперники — элита, — сказал Купер. — Ты выставляешь против них талант его уровня. Это лучший хоккей, который я когда-либо видел своими глазами, и мне очень повезло тренировать некоторых блестящих игроков».

Спросите игроков и персонал «Лайтнинг» об их любимом моменте с Кучеровым в этом сезоне, и им придётся немного подумать. Некоторые указывают на ловкий пас Кучерова с неудобной на Брейдена Пойнта в Бостоне в январе. Другие — на его матч с шестью очками в Каролине в ноябре. Третьи — на гол в Эдмонтоне, где у него, казалось, не было вариантов, но он нашёл способ забить.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Тампы». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Но Купер навсегда запомнит первую смену Кучерова в ноябрьском матче с «Монреалем». Его бросок в касание, приведший к голу, был таким быстрым, таким лёгким.

«Шайба вылетела из ворот с такой силой, что казалось, будто она долетит до центральной точки, с которой нужно будет произвести вбрасывание, — сказал Купер. — Я не думаю, что кто-то из ребят поднялся со своих мест, чтобы наградить его аплодисментами. Они все такие: «Я только что это видел своими глазами?» Это был один из таких моментов».

Коулман сказал, что бывают моменты, когда Кучеров выглядит так, будто он просто делает какие-то движения для галочки (вставьте шутку о конкурсе мастерства на Матче всех звёзд), но именно это делает его настолько хорошим хоккеистом — то, как он замедляет игру. За кадром он настолько конкурентоспособен, насколько его видели товарищи по команде.

«Обычно люди говорят о парнях с невероятной скоростью, — сказал Коулман. — Такие вещи больше бросаются в глаза. Куч делает много мелочей, которые не все замечают, но они отображаются в протоколе».

В нынешнем сезоне эта цифра составляет 90 очков, причём 74% из них являются первичными. Это значит, что он набирал по баллу почти в половине ситуаций, когда «Лайтнинг» забивали. По этому показателю Кучеров опережает некоторых других претендентов на «Харт» — таких как Маккиннон, Макдэвид, Мэттьюс и Куинн Хьюз.

Никита Кучеров Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Довольно эффективный 200-футовый игрок, который, я думаю, не получает должного внимания, — сказал нападающий «молний» Тайлер Мотт. — Он невероятно хорош во многих вещах».

«Он лучший игрок в хоккее на данный момент, — сказал нападающий-ветеран Остин Уотсон. — То, что он не делает, может быть, делают Макдэвид и Маккиннон, они подавляют вас скоростью. То, что делает Куч — играет совершенно честно, переплёвывает соперника в плане мысли и оказывается на шаг впереди. Возможно, визуальный эффект от этого будет мал. Но если вы действительно сядете и посмотрите видео, то увидите: он там делает то, что будет чем-то особенным».

Кучеров не выставляет себя в средствах массовой информации, поэтому заполучить внимание может быть сложнее. Когда к нему подошли для недавнего интервью, Никита улыбнулся и сказал, что каждый раз, когда он общается с прессой, то играет плохо, а команда терпит поражение. Однако когда Кучеров ослабляет бдительность и рассказывает о хоккее и о том, как он подходит к игре, то открывает окно в мир совершенно уникального хоккеиста.

«Если бы Куч выступал за канадскую команду, он мог бы стать тем парнем, которого видишь на обложке игры от EA Sports, — сказал Купер. — Но если вы проведёте опрос по игрокам и он не войдёт в тройку лучших на звание MVP среди всех хоккеистов, я буду шокирован».

Действительно, он занял третье место в номинации «Лучший игрок НХЛ» в опросе The Athletic, в котором приняли участие почти 200 игроков в этом сезоне.

Когда Кучерову говорят, что его товарищи по команде и тренеры считают, что он играет лучше, чем в сезоне, когда выиграл «Харт», Никита пожимает плечами.

«Я играю так же, — сказал он. — Ребята, вам судить. Я просто пытаюсь выйти и сделать свою работу. Приятно слышать, когда люди говорят это».

Кучеров сказал, что единственное отличие нынешнего сезона в том, что он будет бросать из любого места — от красной линии, от синей линии и так далее. Его 224 броска в створ примерно на 50 отстают от его рекордного показателя в карьере (который пришёлся на сезон-2017/2018), при этом ему предстоит провести ещё чуть менее 30 матчей. Если учитывать сыгранные минуты, то количество и качество бросков Никиты являются лучшими в его карьере. У Кучерова есть результаты, подтверждающие это: лучший личный темп в 1,75 гола на 60 минут игры.

Это особенно заметно в игре «пять на пять», когда Кучеров совершает рекордные в карьере 20,7 попытки броска за 60 минут игры. Добавьте к этому его превосходную плеймейкерскую игру — согласно данным AllThreeZones, он создаёт для своих одноклубников 15,4 опасного момента первыми передачами за 60 минут игры, что является одним из лучших показателей в лиге — и получите, что Куч представляет собой добросовестную двойную угрозу — больше, чем в прошлые годы. Его игра, способная поменять ход матча, в минуты, когда Никита на льду, выводит нападение «молний» на уровень, который команда не может и близко повторить, когда он находится на скамейке запасных, что ясно показывает, насколько он важен для «Тампы» и для её надежд на плей-офф.

Никита Кучеров Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Одноклубники считают, что Кучеров взял на себя задачу играть более агрессивно, особенно зная, что Василевский должен был пропустить большой отрезок на старте сезона.

«Он стал более эгоистичным, — сказал Сергачёв. — Это именно то, каким он нам нужен».

Как и Марун, Сергачёв присоединился к Кучерову на летних тренировках примерно через месяц после начала межсезонья. Дело не в том, что Кучеров берёт отпуск примерно на 0 минут, а в том, что бóльшую часть лета он будет регулярно заниматься пять дней в неделю. Сравнение с Джорданом из уст Сергачëва касалось не только навыков или места Кучерова в хоккее. Речь шла о приверженности работе.

«Если ребята пропускали катание с ним, он говорил им: «Ты пропустил ещё одно катание — всё кончено. Мы больше не катаемся вместе, так что найди себе другого партнёра», — сказал Сергачёв.

«Вот как это работает с Кучем», — добавил Михаил.

Кучеровым, возможно, движет желание стать лучшим в мире, но он не возмущается, когда другие хоккеисты, такие как Макдэвид, Маккиннон или Мэттьюс, привлекают больше внимания.

«Он на самом деле рад, что люди говорят о хоккеистах и о хоккее в целом, — сказал Сергачёв. — Не думаю, что он когда-либо говорит: «Я свирепею», — потому что ему нужно, чтобы о нём больше говорили из-за того, что он делает. Я чувствую, что люди рано или поздно поймут, что он один из лучших хоккеистов, когда-либо выступавших в этом виде спорта. Когда он закончит играть, то попадёт в Зал славы.

Это вопрос времени».