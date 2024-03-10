Пастрняк стал четвёртым игроком в истории «Бостона» с четырьмя сезонами в НХЛ с 40+ голами

Сегодня, в ночь с 9 на 10 марта, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (1+1), Павел Заха (2+1), Брэд Маршан (1+1) и Джейк Дебраск (1+1). Для 27-летнего Пастрняка заброшенная шайба стала 40-й в нынешнем сезоне НХЛ. Чешский форвард достиг этой отметки в четвёртом сезоне за карьеру в клубе и лиге.

Пастрняк стал всего четвёртым игроком в истории «Бостона» с четырьмя сезонами в 40+ голами в регулярке НХЛ. Благодаря голу в ворота «Питтсбурга» Давид повторил достижение Кэма Нили. Клубный рекорд принадлежит Филу Эспозито (семь сезонов), второе место занимает Рик Миддлтон (пять).