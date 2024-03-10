Все результаты игрового дня НХЛ 10 марта
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Сегодня, 10 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Маклауд (Драйзайтль, Фёгеле) – 00:29 0:2 Фёгеле (Маклауд) – 14:19 (sh) 1:2 Томпсон – 15:35 (pp) 2:2 Брайсон – 51:39 3:2 Так – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Терявяйнен, Ноэсен) – 12:28 (pp) 1:1 Хишир (Хьюз) – 35:27 1:2 Котканиеми (Фаст, Песке) – 42:50 1:3 Свечников (Терявяйнен, Шей) – 58:49 2:3 Майер (Хишир, Марино) – 59:48 2:4 Терявяйнен – 59:52
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Шервуд – 12:19 1:1 Тексье (Проворов) – 21:50 1:2 Евангелиста (Янковски, Новак) – 44:16
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пастрняк (Дебраск, Заха) – 22:26 2:0 Заха (Гики, Лорей) – 32:48 (pp) 3:0 Маршан (Койл, Линдхольм) – 38:25 3:1 Летанг (Кросби) – 42:51 4:1 Дебраск (Маршан, Линдхольм) – 49:36 5:1 Заха (Пастрняк, Хайнен) – 55:33
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Тарасенко – 20:23 1:1 Шарангович (Кадри, Кузьменко) – 25:51 (pp) 2:1 Барков (Райнхарт, Тарасенко) – 26:19 3:1 Беннетт (Форслинг, Ткачук) – 33:12 4:1 Тарасенко (Форслинг, Экман-Ларссон) – 34:55 5:1 Стенлунд (Луостаринен) – 44:30 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Мэтисон (Кофилд, Слафковски) – 00:38 1:1 Макманн (Кемпф) – 20:39 1:2 Доми (Йернкрок, Броди) – 38:41 2:2 Ньюхук (Слафковски, Мэтисон) – 45:05 (pp) 2:3 Таварес (Маккейб, Доми) – 53:14
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лапьер (Карлсон, Протас) – 07:01 2:0 Сгарбосса (ван Римсдайк, Карлсон) – 08:45 3:0 Уилсон (Строум, Овечкин) – 13:36 (pp) 4:0 Милано (Протас) – 37:24 4:1 Джонсон (Тинорди, Сэнфорд) – 49:49
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бордело (Зеттерлунд, Гранлунд) – 06:24 (pp) 1:1 Штюцле (Сандерсон, Ткачук) – 29:18 (pp) 2:1 Бордело (Гранлунд, Эклунд) – 34:37 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 01:49 2:0 Пол (Дюклер, Рэддиш) – 05:55 (pp) 3:0 Шири (Рэддиш, Эйссимонт) – 09:10 4:0 Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 10:49 (pp) 5:0 Дюклер (Стэмкос) – 35:42 6:0 Хедман (Пойнт, Рэддиш) – 47:33 7:0 Хагель (Рэддиш, Эйссимонт) – 48:16 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 05:51 (pp) 2:0 Веси (Гудроу) – 19:37 3:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 46:23 (pp) 4:0 Какко (Густафссон, Веннберг) – 51:23 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Дорофеев (Теодор, Стивенсон) – 09:08 2:0 Маршессо (Айкел, Ханифин) – 14:36 2:1 Расмуссен (Зайдер, Перрон) – 19:32 2:2 Комфер (Зайдер, Копп) – 42:44 (pp) 3:2 Макнэбб (Бриссон, Айкел) – 50:07 3:3 Гостисбер (Комфер, Перрон) – 50:44 4:3 Маршессо (Айкел, Барбашёв) – 57:16 5:3 Маршессо (Барбашёв, Ханифин) – 58:53
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Миллер (Хёгландер, Хьюз) – 02:05 2:0 Хёгландер (Зутер, Петтерссон) – 13:47 3:0 Ди Джузеппе (Блюгерс) – 17:00 4:0 Петтерссон (Гарланд, Хьюз) – 24:04 (pp) 5:0 Зутер – 55:06
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фиала (Даути) – 00:26 1:1 Факса (Смит) – 30:34 1:2 Робертсон (Павелски, Линделль) – 30:52 1:3 Джонстон (Дюшейн, Марчмент) – 46:47 (pp)
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 92 очками после 65 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 91 очко за 66 матчей.
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