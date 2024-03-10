Все результаты игрового дня НХЛ 10 марта

Сегодня, 10 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 92 очками после 65 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 91 очко за 66 матчей.