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Все результаты игрового дня НХЛ 10 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 10 марта
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Сегодня, 10 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Маклауд (Драйзайтль, Фёгеле) – 00:29     0:2 Фёгеле (Маклауд) – 14:19 (sh)     1:2 Томпсон – 15:35 (pp)     2:2 Брайсон – 51:39     3:2 Так – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Терявяйнен, Ноэсен) – 12:28 (pp)     1:1 Хишир (Хьюз) – 35:27     1:2 Котканиеми (Фаст, Песке) – 42:50     1:3 Свечников (Терявяйнен, Шей) – 58:49     2:3 Майер (Хишир, Марино) – 59:48     2:4 Терявяйнен – 59:52    
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Шервуд – 12:19     1:1 Тексье (Проворов) – 21:50     1:2 Евангелиста (Янковски, Новак) – 44:16    
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пастрняк (Дебраск, Заха) – 22:26     2:0 Заха (Гики, Лорей) – 32:48 (pp)     3:0 Маршан (Койл, Линдхольм) – 38:25     3:1 Летанг (Кросби) – 42:51     4:1 Дебраск (Маршан, Линдхольм) – 49:36     5:1 Заха (Пастрняк, Хайнен) – 55:33    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Тарасенко – 20:23     1:1 Шарангович (Кадри, Кузьменко) – 25:51 (pp)     2:1 Барков (Райнхарт, Тарасенко) – 26:19     3:1 Беннетт (Форслинг, Ткачук) – 33:12     4:1 Тарасенко (Форслинг, Экман-Ларссон) – 34:55     5:1 Стенлунд (Луостаринен) – 44:30 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Мэтисон (Кофилд, Слафковски) – 00:38     1:1 Макманн (Кемпф) – 20:39     1:2 Доми (Йернкрок, Броди) – 38:41     2:2 Ньюхук (Слафковски, Мэтисон) – 45:05 (pp)     2:3 Таварес (Маккейб, Доми) – 53:14    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лапьер (Карлсон, Протас) – 07:01     2:0 Сгарбосса (ван Римсдайк, Карлсон) – 08:45     3:0 Уилсон (Строум, Овечкин) – 13:36 (pp)     4:0 Милано (Протас) – 37:24     4:1 Джонсон (Тинорди, Сэнфорд) – 49:49    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бордело (Зеттерлунд, Гранлунд) – 06:24 (pp)     1:1 Штюцле (Сандерсон, Ткачук) – 29:18 (pp)     2:1 Бордело (Гранлунд, Эклунд) – 34:37 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 01:49     2:0 Пол (Дюклер, Рэддиш) – 05:55 (pp)     3:0 Шири (Рэддиш, Эйссимонт) – 09:10     4:0 Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 10:49 (pp)     5:0 Дюклер (Стэмкос) – 35:42     6:0 Хедман (Пойнт, Рэддиш) – 47:33     7:0 Хагель (Рэддиш, Эйссимонт) – 48:16 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 05:51 (pp)     2:0 Веси (Гудроу) – 19:37     3:0 Крайдер (Панарин, Фокс) – 46:23 (pp)     4:0 Какко (Густафссон, Веннберг) – 51:23 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Дорофеев (Теодор, Стивенсон) – 09:08     2:0 Маршессо (Айкел, Ханифин) – 14:36     2:1 Расмуссен (Зайдер, Перрон) – 19:32     2:2 Комфер (Зайдер, Копп) – 42:44 (pp)     3:2 Макнэбб (Бриссон, Айкел) – 50:07     3:3 Гостисбер (Комфер, Перрон) – 50:44     4:3 Маршессо (Айкел, Барбашёв) – 57:16     5:3 Маршессо (Барбашёв, Ханифин) – 58:53    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Миллер (Хёгландер, Хьюз) – 02:05     2:0 Хёгландер (Зутер, Петтерссон) – 13:47     3:0 Ди Джузеппе (Блюгерс) – 17:00     4:0 Петтерссон (Гарланд, Хьюз) – 24:04 (pp)     5:0 Зутер – 55:06    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фиала (Даути) – 00:26     1:1 Факса (Смит) – 30:34     1:2 Робертсон (Павелски, Линделль) – 30:52     1:3 Джонстон (Дюшейн, Марчмент) – 46:47 (pp)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 92 очками после 65 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 91 очко за 66 матчей.

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