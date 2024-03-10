«Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Сибири» Антон Худобин досрочно расторг соглашение с клубом. Контракт вратаря с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.

«Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Худобин пополнил состав «Сибири» по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Всего в прошедшей регулярке 37-летинй вратарь провёл пять матчей без побед с процентом отражённых бросков 90%.

Голкипер начинал сезон в составе родного красноярского «Сокола». В ВХЛ Худобин провёл 11 матчей, в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 92,9%.