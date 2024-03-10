«Сразу андреналинчик по шкале вверх». Мальцев поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку на матчах первого раунда плей-офф с «Северсталью». «Спартак» обыграл череповецкую команду в серии первого раунда плей-офф из пяти матчей.

«Всем большое спасибо за поддержку! По ходу серии я фиксировал себе несколько моментов, чтобы расписать после. Первый как раз про болельщиков и их ценность. В первой игре здесь при 3:2 держу шайбу в чужой зоне. Всё забилось, сил нет, тыкают же ещё. И тут вот этот шум трибун поднимается. Сразу андреналинчик по шкале вверх и доборолся. Ещё раз: спасибо! В «Мегаспорте» играть просто кайф», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

В пяти матчах серии с «Северсталью» Мальцев отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Соперник «Спартака» по второму раунду плей-офф определится после завершения всех серий первого раунда Кубка Гагарина.