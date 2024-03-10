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Эмоции игроков «Трактора» после победы в серии с «Салаватом Юлаевым». Видео

Челябинский «Трактор» благодаря победе в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2, 4-2) вышел в следующий раунд соревнований.

После финальной сирены хоккеисты «Трактора» эмоционально отреагировали на победу в серии. Трибуны домашнего стадиона «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» поддержали своих любимцев бурными аплодисментами.

ВИДЕО.

Отметим, что челябинский «Трактор» стал уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.

По состоянию на 10 марта потенциальным соперником «Трактора» по второму раунду Кубка Гагарина является московское «Динамо», которое ведёт в серии с одноимённым клубом из Минска (3-1).