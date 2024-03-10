«Трактор» в пятый раз в клубной истории прошёл первый раунд Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» благодаря победе в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2, 4-2) вышел в следующий раунд соревнований.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, челябинцы проходят первый раунд плей-офф КХЛ в пятый раз в клубной истории.

Отметим, что челябинский «Трактор» стал уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.

По состоянию на 10 марта потенциальным соперником «Трактора» по второму раунду Кубка Гагарина является московское «Динамо», которое ведёт в серии с одноимённым клубом из Минска (3-1).