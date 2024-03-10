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«Большая часть вины лежит на мне». Гендиректор «Салавата» — о вылете в первом раунде

«Большая часть вины лежит на мне». Гендиректор «Салавата» — о вылете в первом раунде
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал вылет команды в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от челябинского «Трактора» (2-4).

«Хорошая игра. Команда билась до последнего. Очень жаль, что не смогли в плей-офф порадовать болельщиков. Думаю, большая часть вины лежит на мне. Не смог сделать всего того, что должен был сделать руководитель клуба.

«Трактору» спасибо за серию. Хорошая команда. Сделали большой шаг вперёд после неудачного сезона», — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

Отметим, что, как и годом ранее, «Салават Юлаев» не сумел преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом сезоне уфимцы уступили на старте розыгрыша соревнований владивостокскому «Адмиралу (2-4).

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