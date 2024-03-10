«Кайф!» Защитник «Трактора» Карпухин — об эмоциях после выхода в четвертьфинал плей-офф

25-летний российский защитник челябинского «Трактора» Илья Карпухин поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 после прохода в первом раунде уфимского «Салавата Юлаева» (4-2).

«Потрясающие эмоции. Кайф! Давно такого не было. В прошлом году не попали в плей-офф, а в этом такая напряжённая серия, настоящий хоккей. Мы играли терпеливо, на команду, друг за друга. Отличная атмосфера в коллективе, дух боевой. Видно, что все готовы стоять друг за друга и биться. Драки заставили соперника нервничать? Это хоккей. Мы им по морде надавали, они – нам. Эмоции выплеснули и дальше пошли играть. У нас была установка играть с холодной головой, не лететь с шашкой наголо. «Трактор» не сказал ещё своё последнее слово в плей-офф? Конечно. Сегодня порадовались, вышли на следующий уровень, а завтра – уже готовимся к новой серии», — приводит слова Карпухина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Гагарина Карпухин провёл шесть матчей в составе «Трактора», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «+1».