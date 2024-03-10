Чарльз Робинсон: я герой серии с «Салаватом»? Конечно, нет. Победа — это общие усилия

32-летний американский нападающий челябинского «Трактора» Чарльз Робинсон прокомментировал победу в серии над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2) в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«В чём наш секрет успеха? Каждый игрок в нашей команде максимально выкладывался на скамейке и на площадке. У меня нет слов, чтобы оценить, насколько велик был вклад каждого в эту победу.

Меня называют главным героем? Конечно же, нет. Я не могу назвать себя героем. У нас в команде нельзя отметить какого-то одного человека. Каждый из нас делал большой вклад в успех – в большинстве, в меньшинстве. Победа – это общие усилия на протяжении 60 минут. Я горжусь всеми ребятами в нашей команде. Кроме того, отметил бы наших болельщиков, они заряжали нас энергией и придавали силы. В этой победе тоже есть их заслуга. На трибунах была невероятная атмосфера. Теперь с нетерпением ждём второго раунда», — приводит слова Робинсона «РБ Спорт».

Напомним, в пяти матчах текущего плей-офф Робинсон отметился тремя заброшенными шайбами при показателе полезности «+1» и 55 минутах штрафного времени.