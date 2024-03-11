Ассистентский покер защитника «Чикаго» помог команде обыграть «Аризону»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
В составе победителей хет-трик оформил Колин Блэквелл, дубль на своё счёт записал Коннор Бедард и ещё по разу отличились Тайлер Джонсон и Райан Донато. Американский защитник Сет Джонс сделал четыре результативные передачи. Российский защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями.
За «Аризону» дубль оформил Клейтон Келлер и по разу отличились Дилан Гюнтер и Ник Шмальц.
«Чикаго» одержал вторую победу за последние три матча. «Аризона», в свою очередь, потерпела третье поражение за последние четыре матча.
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