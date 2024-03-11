Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассистентский покер защитника «Чикаго» помог команде обыграть «Аризону»

Ассистентский покер защитника «Чикаго» помог команде обыграть «Аризону»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 06:09     0:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 20:11     1:2 Бедард (Донато, Джонсон) – 25:28     2:2 Блэквелл (Андерсон, Власик) – 26:57     3:2 Бедард (Курашев, Джонс) – 30:05 (pp)     3:3 Гюнтер – 33:57     4:3 Джонсон (Бедард, Джонс) – 37:50 (pp)     5:3 Блэквелл (Джонс, Дикинсон) – 40:33     5:4 Шмальц – 46:51     6:4 Донато – 48:00     7:4 Блэквелл (Джонс) – 57:24    

В составе победителей хет-трик оформил Колин Блэквелл, дубль на своё счёт записал Коннор Бедард и ещё по разу отличились Тайлер Джонсон и Райан Донато. Американский защитник Сет Джонс сделал четыре результативные передачи. Российский защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями.

За «Аризону» дубль оформил Клейтон Келлер и по разу отличились Дилан Гюнтер и Ник Шмальц.

«Чикаго» одержал вторую победу за последние три матча. «Аризона», в свою очередь, потерпела третье поражение за последние четыре матча.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android