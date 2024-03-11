Кузнецов упустил шанс открыть счёт голам за «Каролину», не забив в полупустые ворота

Этой ночью в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Калгари Флэймз» (7:2).
Российский нападающий Евгений Кузнецов, проводивший свой второй матч за «ураганов», не смог отметиться результативными действиями. Однако в одном из моментов россиянин был в шаге от того, чтобы открыть счёт своим голам и очкам за новый клуб, когда не сумел протолкнуть шайбу в открытый угол ворот «Калгари» благодаря отменной реакции голкипера «Флэймз» Даниэля Владаржа.
«Чемпионат» предлагает посмотреть момент с участием российского форварда:
Напомним, Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.
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