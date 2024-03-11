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Кузнецов упустил шанс открыть счёт голам за «Каролину», не забив в полупустые ворота

Кузнецов упустил шанс открыть счёт голам за «Каролину», не забив в полупустые ворота
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Этой ночью в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Калгари Флэймз» (7:2).

Российский нападающий Евгений Кузнецов, проводивший свой второй матч за «ураганов», не смог отметиться результативными действиями. Однако в одном из моментов россиянин был в шаге от того, чтобы открыть счёт своим голам и очкам за новый клуб, когда не сумел протолкнуть шайбу в открытый угол ворот «Калгари» благодаря отменной реакции голкипера «Флэймз» Даниэля Владаржа.

«Чемпионат» предлагает посмотреть момент с участием российского форварда:

Напомним, Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Мартинук (Ахо) – 06:30     2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:43     3:0 Чатфилд (Джарвис, Стаал) – 20:17     4:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 21:15     4:1 Хант (Чюлингтон, Манджапане) – 24:11     5:1 Бёрнс (Славин, Котканиеми) – 33:55     6:1 Джарвис (Чатфилд, Стаал) – 39:26     6:2 Шарангович – 44:54     7:2 Терявяйнен (Котканиеми, Свечников) – 57:14    
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