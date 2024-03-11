Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников — о победе над «Калгари»: мы просто не хотели останавливаться

Свечников — о победе над «Калгари»: мы просто не хотели останавливаться
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о сегодняшней победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (7:2), которая стала для «ураганов» третьей подряд.

«Мы просто не хотели останавливаться и играли в свою игру. Мы очень уверены в себе. Мы контролировали матч», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече на счету 23-летнего Свечникова гол и две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл 43 матча, в которых набрал 43 (16+27) очка.

«Каролина» набрала 84 очка и занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, отставая на два балла от «Нью-Йорк Рейнджерс» и практически гарантировав себе участие в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Мартинук (Ахо) – 06:30     2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:43     3:0 Чатфилд (Джарвис, Стаал) – 20:17     4:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 21:15     4:1 Хант (Чюлингтон, Манджапане) – 24:11     5:1 Бёрнс (Славин, Котканиеми) – 33:55     6:1 Джарвис (Чатфилд, Стаал) – 39:26     6:2 Шарангович – 44:54     7:2 Терявяйнен (Котканиеми, Свечников) – 57:14    
Материалы по теме
Видео
Кузнецов упустил шанс открыть счёт голам за «Каролину», не забив в полупустые ворота
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android