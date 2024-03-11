Свечников — о победе над «Калгари»: мы просто не хотели останавливаться

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о сегодняшней победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (7:2), которая стала для «ураганов» третьей подряд.

«Мы просто не хотели останавливаться и играли в свою игру. Мы очень уверены в себе. Мы контролировали матч», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече на счету 23-летнего Свечникова гол и две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл 43 матча, в которых набрал 43 (16+27) очка.

«Каролина» набрала 84 очка и занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, отставая на два балла от «Нью-Йорк Рейнджерс» и практически гарантировав себе участие в плей-офф.