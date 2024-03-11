«Победа значит для меня больше». Кузнецов — об отсутствии очков за «Каролину»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов подвёл итог своих первых двух матчей за новый клуб после обмена из «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, в матчах с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2) и «Калгари Флэймз» (7:2) россиянин не отметился результативными действиями.

«Я хочу вернуться к своей игре и просто делать передачи, обыгрывать, усердно работать и делать все эти правильные вещи. Очки придут. Я нахожусь в ситуации, когда победа значит для меня больше… Это то, на чём я зациклен. Это больше чем просто мои очки», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

Напомним, Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.