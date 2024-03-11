Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Победа значит для меня больше». Кузнецов — об отсутствии очков за «Каролину»

«Победа значит для меня больше». Кузнецов — об отсутствии очков за «Каролину»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов подвёл итог своих первых двух матчей за новый клуб после обмена из «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, в матчах с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2) и «Калгари Флэймз» (7:2) россиянин не отметился результативными действиями.

«Я хочу вернуться к своей игре и просто делать передачи, обыгрывать, усердно работать и делать все эти правильные вещи. Очки придут. Я нахожусь в ситуации, когда победа значит для меня больше… Это то, на чём я зациклен. Это больше чем просто мои очки», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

Напомним, Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Мартинук (Ахо) – 06:30     2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:43     3:0 Чатфилд (Джарвис, Стаал) – 20:17     4:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 21:15     4:1 Хант (Чюлингтон, Манджапане) – 24:11     5:1 Бёрнс (Славин, Котканиеми) – 33:55     6:1 Джарвис (Чатфилд, Стаал) – 39:26     6:2 Шарангович – 44:54     7:2 Терявяйнен (Котканиеми, Свечников) – 57:14    
Материалы по теме
Видео
«Я не очень понимаю, что это». Бриндамор вручил Кузнецову вантуз после матча с «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android