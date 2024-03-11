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«Я не очень понимаю, что это». Бриндамор вручил Кузнецову вантуз после матча с «Калгари»

«Я не очень понимаю, что это». Бриндамор вручил Кузнецову вантуз после матча с «Калгари»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оригинально поздравил российского форварда команды Евгения Кузнецова с первой домашней игрой за «ураганов».

Напомним, «Каролина» нанесла поражение «Калгари Флэймз» (7:2), а Кузнецов не отметился результативными действиями.

В раздевалке после матча Бриндамор под смех и одобрительный гул всей команды вручил россиянину вантуз.

«Я не очень понимаю, что это», — сказал наставник «Харрикейнз».

«Чемпионат» предлагает посмотреть забавное видео из раздевалки «ураганов»:

Как предположили пользователи социальных сетей, данная акция стала отголоском одного из недавних интервью Кузнецова, где он отметил, что тренерский штаб «Каролины» не хочет, чтобы он был «сантехником» и выполнял «грязную» работу, а «оставался самим собой».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Мартинук (Ахо) – 06:30     2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:43     3:0 Чатфилд (Джарвис, Стаал) – 20:17     4:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 21:15     4:1 Хант (Чюлингтон, Манджапане) – 24:11     5:1 Бёрнс (Славин, Котканиеми) – 33:55     6:1 Джарвис (Чатфилд, Стаал) – 39:26     6:2 Шарангович – 44:54     7:2 Терявяйнен (Котканиеми, Свечников) – 57:14    
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