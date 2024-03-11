«Я не очень понимаю, что это». Бриндамор вручил Кузнецову вантуз после матча с «Калгари»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оригинально поздравил российского форварда команды Евгения Кузнецова с первой домашней игрой за «ураганов».

Напомним, «Каролина» нанесла поражение «Калгари Флэймз» (7:2), а Кузнецов не отметился результативными действиями.

В раздевалке после матча Бриндамор под смех и одобрительный гул всей команды вручил россиянину вантуз.

«Я не очень понимаю, что это», — сказал наставник «Харрикейнз».

«Чемпионат» предлагает посмотреть забавное видео из раздевалки «ураганов»:

Как предположили пользователи социальных сетей, данная акция стала отголоском одного из недавних интервью Кузнецова, где он отметил, что тренерский штаб «Каролины» не хочет, чтобы он был «сантехником» и выполнял «грязную» работу, а «оставался самим собой».