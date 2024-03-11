Экс-игрок КХЛ: Билялетдинов поставил звёзд «Ак Барса» в рамки, где им было некомфортно

Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский заявил, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поставил своих звёздных игроков в жёсткие рамки, в которых они не смогли в достаточной мере раскрыть своё мастерство.

«Даже Билялетдинов ничего не смог сделать с этими звёздными хоккеистами. Он поставил их в такие рамки, в которых им играть было некомфортно. Там собраны более креативные, продвинутые хоккеисты, которые не соответствовали той игре, которую от них требовали в этом сезоне. Им не давали развязать руки, чтобы они могли импровизировать, получать удовольствие от игры и тем самым приносить радость болельщикам», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.