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Экс-защитник клубов КХЛ назвал причину провала «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина

Экс-защитник клубов КХЛ назвал причину провала «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский назвал причину провала казанского «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина. Казанцы уступили «Автомобилисту» в серии из пяти матчей.

«Причина провала «Ак Барса» — в команде было мало игроков, которые были готовы таскать рояль. Хоккей «Ак Барса» был довольно скучным. С таким подбором игроков хоккей должен быть искромётным, эмоциональным, разносторонним и разноплановым. Конечно, у команды была дисциплина, но это не принесло результата. Очевидная промашка в подготовке и построении игры «Ак Барса» в этом сезоне. Они должны были играть в совершенно другой хоккей», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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