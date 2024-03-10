Экс-защитник клубов КХЛ назвал причину провала «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина

Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский назвал причину провала казанского «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина. Казанцы уступили «Автомобилисту» в серии из пяти матчей.

«Причина провала «Ак Барса» — в команде было мало игроков, которые были готовы таскать рояль. Хоккей «Ак Барса» был довольно скучным. С таким подбором игроков хоккей должен быть искромётным, эмоциональным, разносторонним и разноплановым. Конечно, у команды была дисциплина, но это не принесло результата. Очевидная промашка в подготовке и построении игры «Ак Барса» в этом сезоне. Они должны были играть в совершенно другой хоккей», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.