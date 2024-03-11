Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион считает, что в клубах КХЛ неверно дают оценку результатам сезона

Олимпийский чемпион считает, что в клубах КХЛ неверно дают оценку результатам сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что выступлению клубам в КХЛ в сезоне нужно давать оценку не только по итогам плей-офф, но и учитывая регулярный чемпионат. «Салават Юлаев» завершил регулярку на третьем месте Востока, однако в первом раунде плей-офф уступил «Трактору» в шести матчах.

«У нас не совсем верно дают оценку сезону в целом. Нужно понимать, что он состоит из двух частей. Это 68 матчей регулярного чемпионата и отдельно соревнования кубка. Если оценивать таким образом, то, например, команда «Салават Юлаев» выступила вполне достойно чемпионате, но не получилось достойно выступить в кубке. Должна быть двойная оценка, а не только результат кубковой части. У нас не всегда так подходят к оценке результата, все смотрят только на Кубок Гагарина, а это не совсем правильно», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Трагедия «Салавата Юлаева». Уфа опять с позором закончила плей-офф КХЛ
Трагедия «Салавата Юлаева». Уфа опять с позором закончила плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android