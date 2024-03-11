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Олимпийский чемпион объяснил, как на «Динамо» сказалось отсутствие Гусева в пятой игре

Олимпийский чемпион объяснил, как на «Динамо» сказалось отсутствие Гусева в пятой игре
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Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что на игру московского «Динамо» в пятом матче серии с минскими одноклубниками нгативно сказалось отсутствие лучшего бомбардира Никиты Гусева. Москвичи уступили во втором овертайме со счётом 1:2.

«В прошлом матче у москвичей не играл Никита Гусев. Это сразу сказалось, сразу выпало большинство, а остальные хоккеисты в этих моментах не выручили. Динамовцам сложно играть без своего лидера, они ждут его возвращения в состав как главного бомбардира и игрока для большинства. Никита многое значит для «Динамо» в этом сезоне», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Гусев стал лучшим бомбардиром КХЛ в прошедшем регулярном чемпионате, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах.

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