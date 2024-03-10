Кудашов назвал причину отсутствия Гусева и рассказал, поедет ли Никита в Минск

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об отсутствии 31-летнего российского нападающего бело-голубых Никиты Гусева в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» (2:3 ОТ, 3-2).

«Причина отсутствия Гусева? Он приболел. Известно ли уже, отправится ли Никита в поездку на шестой матч? Известно. Отправится», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Гагарина Гусев принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами при показателе полезности «-1». По итогам регулярного сезона Никита стал лучшим бомбардиром с 89 (23+66) очками в 68 встречах.