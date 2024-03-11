Главный тренер «Амура»: хотел бы сохранить 80% этого состава

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов заявил, что хотел бы сохранить 80% текущего состава команды на следующий сезон КХЛ.

«Останется ли костяк? Хотел бы оставить процентов 80 в команде. Здесь не только моё желание должно быть, но и желание игрока. Пойдут предложения сейчас, думаю, это однозначно, работа менеджмента — заключить контракты с теми парнями, которые есть. Моё дело — тренировать.

Баннер «Были бандой — стали командой»? Большое желание было собрать команду и чтобы она дала результат. Мы свои желания хотим перехлестнуть, перейти сразу из пятого класса в десятый. Команду мы сделали, считаю, она состоялась, важно её удержать. Мы собраны из разных клубов, парни играли по разным стилям и системам, опытные игроки привыкли в другой хоккей играть. Сейчас команда слышит и слушает тренерский штаб, выполняет игровое задание, большей частью это получается», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.