«Очень понимаю Ротенберга». Хоккеистка Медиалиги — о причинах жёсткой игры тренера СКА

Зоя Полунина, четырёхкратный чемпион России по хоккею, четырёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, выступающая в хоккейной Медиалиге за «Чисто Питер» с 42-летним российским специалистом Романом Ротенбергом, возглавляющим санкт-петербургский СКА, рассказала о причинах его эмоционального поведения в прошедшем накануне матче с «Титаном» (2:7).

«В составе «Титана» было девять человек с профессиональным прошлым, опытом игры в ЮХЛ и ВХЛ. Остальные ребята, скорее всего – воспитанники спортшкол. Просто многие прячут свои спортивные биографии, чтобы спокойно выступать за любителей. К сожалению, это обычная практика в любительском хоккее. Ребята, наверное, таким образом хоть как-то компенсируют своё отсутствие карьеры. Грустно за этим наблюдать.

Надо понимать, что основной возраст команды «Титан» — 20-27 лет. То есть это молодые ребята, которые вышли против людей 40-50+. В нашей команде было только три профессиональных игрока, и то которые закончили свою карьеру: Антон Белов, Никита Комаров и Валерий Покровский. Конечно, Роман Ротенберг очень здорово выглядит на льду. Он фанат хоккея, и я к этому отношусь с огромным уважением.

Также у нас есть игроки, которые не имеют хоккейной школы. Это Александр Иванович Медведев, Игорь Бутман. Были футболисты Вячеслав Малафеев, Роман Широков, Юрий Жирков и другие не менее известные люди. Вы все их знаете, это люди, которых знает вся Россия — для меня они и есть персоны, которые подходят под понятие «медиа». Но что на турнире делают ребята, у которых контракты через одного в ЮХЛ и ВХЛ? Это что, самоутверждение? Медиа — это когда около нашей раздевалки стоят болельщики «Титана» и другие и просят автографы и фото! Я думаю, ни у кого нет сомнений, что сравнивать парнишку-блогера 2004 года рождения и Валеру Покровского или Максима Сушинского — абсурд. Но ребята умудрились тягаться даже со мной. Мне лестно, конечно.

Моя травма руки? Ребята постоянно шли в жёсткие стыки. И не всегда читали обстановку, с кем они на льду. Конечно, наши хоккеисты, когда увидели такое отношение, сразу завелись. Я очень хорошо понимаю Романа Ротенберга, которому с ходу прилетело по лицу. Поэтому он начал действовать жёстко в ответ. Спасибо ему и другим нашим игрокам, что не дали меня в обиду», — сказала Полунина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что Полунина – одна из создателей команды из Петербурга, за которую выступают такие известные люди, как футболисты Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Роман Широков, Павел Погребняк, президент «Зенита» Александр Медведев, народный артист РФ Игорь Бутман, бывшие хоккеисты Антон Белов, Максим Сушинский, Валерий Покровский, Максим Рыбин и многие другие.