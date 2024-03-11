«Спасибо Ротенбергу, не дал меня в обиду». Интервью с хоккеисткой о скандале в Медиалиге

В Сети активно распространялось видео из матча Медиалиги, где главный тренер СКА Роман Ротенберг, выступая за команду «Чисто Питер» против соперников под названием «Титан», жёстко встречает оппонентов, а затем в ярости бросает клюшку в борт.

Знакомьтесь, Зоя Полунина, четырёхкратный чемпион России по хоккею, четырёхкратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Она – один из создателей команды из Петербурга, за которую выступают такие известные люди, как футболисты Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Роман Широков, Павел Погребняк, президент «Зенита» Александр Медведев, народный артист РФ Игорь Бутман, бывшие хоккеисты Антон Белов, Максим Сушинский, Валерий Покровский, Максим Рыбин и многие другие.

— Есть версия, что поведение Ротенберга связано с тем, что он якобы решил заступиться за вас. Правда ли это?

— Не знаю, правда ли это, но начну сначала. Наша команда изначально заходила в проект с другими целями и задачами, исходя из запроса лиги, а именно повысить интерес созданной лиги к хоккею за счёт охватов, которые могут дать медийные лица нашей страны, играющие в хоккей, и для меня как одного из её создателей было большой честью приглашение в Медиалигу. Всё в целом шло более-менее спокойно, но вот матчи с такими командами убили мотивацию, да и идею самой лиги.

«Чисто Питер» Фото: Медиалига

— С какими «такими командами»?

— В составе «Титана» было девять человек с профессиональным прошлым, опытом игры в ЮХЛ и ВХЛ. Остальные ребята, скорее всего – воспитанники спортшкол. Просто многие прячут свои спортивные биографии, чтобы спокойно выступать за любителей. К сожалению, это обычная практика в любительском хоккее. Ребята, наверное, таким образом хоть как-то компенсируют своё отсутствие карьеры. Грустно за этим наблюдать.

— С чего всё началось? Почему на льду стали возникать конфликты?

— Надо понимать, что основной возраст команды «Титан» — 20-27 лет. То есть это молодые ребята, которые вышли против людей 40-50+. В нашей команде было только три профессиональных игрока, и то которые закончили свою карьеру: Антон Белов, Никита Комаров и Валерий Покровский.Конечно, Роман Ротенберг очень здорово выглядит на льду. Он фанат хоккея, и я к этому отношусь с огромным уважением. Также у нас есть игроки, которые не имеют хоккейной школы. Это Александр Иванович Медведев, Игорь Бутман. Были футболисты Вячеслав Малафеев, Роман Широков, Юрий Жирков и другие не менее известные люди. Вы все их знаете, это люди, которых знает вся Россия — для меня они и есть персоны, которые подходят под понятие «медиа». Но что на турнире делают ребята, у которых контракты через одного в ЮХЛ и ВХЛ? Это что, самоутверждение? Медиа — это когда около нашей раздевалки стоят болельщики «Титана» и другие и просят автографы и фото! Я думаю, ни у кого нет сомнений, что сравнивать парнишку-блогера 2004 года рождения и Валеру Покровского или Максима Сушинского — абсурд. Но ребята умудрились тягаться даже со мной. Мне лестно, конечно.

«Чисто Питер» — «Титан» Фото: Медиалига

— Что за момент с вашей травмой руки?

— Ребята постоянно шли в жёсткие стыки. И не всегда читали обстановку, с кем они на льду. Конечно, наши хоккеисты, когда увидели такое отношение, сразу завелись. Я очень хорошо понимаю Романа Ротенберга, которому с ходу прилетело по лицу. Поэтому он начал действовать жёстко в ответ. Спасибо ему и другим нашим игрокам, что не дали меня в обиду.

— Что дальше? Вы продолжите выступление в турнире?

— Давайте откровенно. Что подразумевается под понятием «медиа» и можно ли сравнивать медийность команды «Чисто Питер» с любой другой? Пока у меня больше вопросов, чем ответов. При всём уважении к организаторам и соперникам допускать такое на льду, как было 10 марта, считаю категорически неприемлемым! Кто-нибудь знает из команды «Титан» хоть одного медиачеловека, кроме Джокера из «Фабрики звёзд», который стоял за бортом и поддерживал свою команду? Я – нет. Это должен быть турнир для таких имён, как Камил Гаджиев, Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Игорь Бутман, Роман Широков, Фёдор Запашный и Федя Федотов! Что там делают ребята, которым не посчастливилось закрепиться в КХЛ? Обыгрывать на одном коньке любителей? Для чего? Для самоутверждения? Пока что идея турнира терпит фиаско. Сейчас мне сложно будет мотивировать свою команду на следующий выезд, где соперником будет команда, аналогичная «Титану».

Благодаря Роману Ротенбергу лига получила 450 тысяч просмотров, но и эти просмотры можно было использовать во благо. Такое впечатление, что нашу команду просто использовали для охватов. Мы будем придерживаться своих ценностей и философии. А лиге предлагаю крепко подумать над форматом медиадопуска!