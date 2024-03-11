Кожевников — о вылете «Ак Барса»: у Билялетдинова иногда не получается с глыбами хоккея

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о вылете казанского «Ак Барса» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Команда проиграла в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» (1-4).

«Вылет «Ак Барса»? Что-то у Билялетдинова иногда не получается с глыбами хоккея. Это уже не первый раз. Вот в прошлом году отыграли, да. А сейчас, когда на них поставили, совершенно другая ситуация. Может, Билялетдинов не стал искать подход к каждому. Кажется, в 2005-м, когда собрали всех звёзд, даже из НХЛ, они провалились. Просто провал был! Хотя по именам была собрана одна из сильнейших энхаэловских команд! Тогда не получилось. И сейчас то же самое, похоже», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Зинэтула Билялетдинов занял пост главного тренера «Ак Барса» в сезоне-2022/2023 после отставки Дмитрия Квартальнова. В этом же сезоне он вывел казанскую команду в финал Кубка Гагарина, где та уступила ЦСКА 4-3 в серии.