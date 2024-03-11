Хоккеистка Медиалиги: благодаря Роману Ротенбергу лига получила 450 тысяч просмотров

Зоя Полунина, четырёхкратный чемпион России по хоккею, выступающая в хоккейной Медиалиге за «Чисто Питер» с 42-летним российским специалистом Романом Ротенбергом, возглавляющим санкт-петербургский СКА, после его эмоциональных инцидентов в матче с «Титаном» (2:7) ответила на вопрос о том, продолжит ли команда выступление в соревнованиях.

«Давайте откровенно. Что подразумевается под понятием «медиа» и можно ли сравнивать медийность команды «Чисто Питер» с любой другой? Пока у меня больше вопросов, чем ответов. При всём уважении к организаторам и соперникам допускать такое на льду, как было 10 марта, считаю категорически неприемлемым! Кто-нибудь знает из команды «Титан» хоть одного медиачеловека, кроме Джокера из «Фабрики звёзд», который стоял за бортом и поддерживал свою команду? Я – нет. Это должен быть турнир для таких имён, как Камил Гаджиев, Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Игорь Бутман, Роман Широков, Фёдор Запашный и Федя Федотов! Что там делают ребята, которым не посчастливилось закрепиться в КХЛ? Обыгрывать на одном коньке любителей? Для чего? Для самоутверждения? Пока что идея турнира терпит фиаско. Сейчас мне сложно будет мотивировать свою команду на следующий выезд, где соперником будет команда, аналогичная «Титану».

Благодаря Роману Ротенбергу лига получила 450 тысяч просмотров, но и эти просмотры можно было использовать во благо. Такое впечатление, что нашу команду просто использовали для охватов. Мы будем придерживаться своих ценностей и философии. А лиге предлагаю крепко подумать над форматом медиадопуска!» — сказала Полунина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.